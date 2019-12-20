Обвиняемый в хищении экс-сотрудник "Новатэка" отправлен под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему директору департамента инжиниринга и инвестиций ОАО "Новатэк" Владиславу Бабийчуку, обвиняемому в крупном мошенничестве.

Мужчина находился под стражей с декабря 2018 года. Теперь, по мнению суда, обстоятельства изменились, поэтому обвиняемый был помещен под домашний арест до 18 марта 2020 года, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в 2013-2016 годах Бабийчук организовал преступную группу и заключил несколько договоров на выполнение работ по обустройству "Термокарстового газоконденсатного месторождения", которые по факту не исполнялись. В итоге было похищено 386 миллионов рублей.