Китай отказался от борьбы с США за мировое первенство

КНР стремится работать с американской стороной для достижения обоюдного уважения и взаимовыигрышного сотрудничества и не заинтересован в борьбе за первенство с США.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на встрече со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном в Пекине.

Дипломат отметил, что сейчас китайско-американские отношения сталкиваются с серьезными трудностями и официальный Пекин, который делает всё, чтобы население КНР жило лучше, не желает бороться с США за мировое господство.

Лэ Юйчэн подчеркнул, что, напротив, Китай желает сотрудничать с Америкой на основе взаимного уважения и избегая конфликтов. При этом, как сказал сотрудник внешнеполитического ведомства, его страна будет твердо защищать свой национальный суверенитет и безопасность.

Стивен Бигэн находится с визитом в Пекине с 19 по 20 декабря, для того чтобы обсудить ситуацию вокруг Северной Кореи.