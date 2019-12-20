СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", который средства массовой информации связывают с бывшим президентом страны Петром Порошенко.

По словам пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелики Ивановой, обыски проходят не только в спортклубе, но и в нескольких домовладениях, сообщают "Украинские новости". Представитель ведомства пояснила, что данные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском" (в нем фигурирует экс-глава Украины Петр Порошенко), а также по делу о возможном исчезновении носителей, которые содержат секретную информацию, из ситуационной комнаты администрации президента.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что бывший украинский лидер является фигурантом пятнадцати уголовных дел, расследуемых в настоящее время. По его словам, некоторые из них были заведены весной, а некоторые совсем недавно.