В Петербурге к 180-летию Чайковского установят памятник

В Концертном зале Мариинского театра сегодня открылась экспозиция проектов памятника Петру Ильичу Чайковскому. Архитектурный конкурс международный, поэтому представлены работы скульпторов не только из России, но и Европы и Америки. Всего порядка ста скульпторов. Памятник планируют установить на площади — на улице Декабристов.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", среди проектов много классических работ — композитор сидит, стоит или дирижирует оркестром в окружении музыкальных инструментов и балерин. Из абстрактных работ интересна фигура Чайковского в виде каменной глыбы с прожилками фарфора, что подразумевает исключительный талант великого композитора. Современный жанр скульптуры представляет Чайковского, как стену из звуковой волны, из которой появляется голова композитора. Окончательное решение будет вынесено в апреле.

Отметим, в 2020 году в России будут отмечать 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского.