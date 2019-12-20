Новый американский космический корабль вышел на орбиту

Космический корабль Boeing Starliner, запущенный с мыса Канаверал, вышел на орбиту. Аппарат отделился от разгонного блока и направляется к Международной комической станции, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на NASA.



Напомним, ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Starliner стартовала 20 декабря в 14:36 по Москве. Это первый испытательный полет, поэтому астронавтов на борту нет. Их заменяет манекен по имени Роузи.

NASA рассчитывает, что Starliner пристыкуется к МКС 21 декабря. Он привезет на станцию 270 килограммов груза. 28 декабря корабль должен отправиться на Землю и приземлиться на американском полигоне White Sands.

В случае успешных испытаний, новый космический корабль будет допущен к доставке астронавтов на орбиту.

Starliner участвует в программе Commercial crew program. Она предполагает создание частных космических кораблей для доставки астронавтов на МКС. Единственный конкурент Boeing, компания Space X, уже испытал свой Dragon Crew в марте 2019 года.