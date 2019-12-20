Магнитуда 7,0: землетрясение в Гиндукуше почувствовали жители семи стран

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в районе гор Гиндукуш в Афганистане.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал китайский сейсмологический центр.

С оценкой китайских сейсмологов не согласны их индийские и европейские коллеги. По их данным, подземные толки на юго-востоке Афганистане были меньшими по интенсивности – их магнитуду они оценили от 6 до 6,3.

Землетрясение ощутили жители не только Афганистана, но и других стран региона – Китая, Пакистана, Индии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

По предварительным данным, информации о жертвах и пострадавших в результате масштабного колебания земной коры пока не поступало.