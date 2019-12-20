Полицейские спасли мужчину, зажатого в горящей искореженной машине. Видео

Сотрудники полиции из Хьюстона и случайные очевидцы стали участниками спонтанной спасательной операции. Инцидент произошел еще 8 декабря, однако кадры появились в Сети только сейчас.

Молодой человек не справился с управлением автомобилем и выехал с трассы, после чего на полном ходу врезался в дерево. По версии, озвученной СМИ, со ссылкой на представителя правоохранительных органов, 20-летний водитель мог уснуть за рулем.

После столкновения машина загорелась, а автомобилист не смог самостоятельно покинуть салон, так его нога оказалась заблокирована искореженными деталями.

Первым на месте ДТП оказался полицейский сержант, возвращавшийся домой после ночного дежурства. Он вызвал подмогу и приступил к спасению водителя.

В итоге пострадавший был извлечен из легковушки до того момента, когда пламя охватило ее целиком. Он был госпитализирован с многочисленными переломами и ожогами, врачам пришлось провести экстренную операцию, угрозы для жизни водителя нет.