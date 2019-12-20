Травмированную бабушку после падения на нее остановки заставили пешком идти в больницу

В Твери конструкция остановки в результате штормового ветра упала на 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила множественные травмы.

По злой иронии судьбы перед инцидентом пенсионерка вышла из Центральной районной больницы. Она направилась на остановку, где ожидала автобус. В этот момент на бабушку упала крыша конструкции — пострадавшая не успела отбежать, потому кровля накрыла ее, сбив с ног.

Пенсионерке помогли подняться прохожие и проводили обратно в больницу. Там не было свободных врачей, потому бабушку отвели в поликлинику. Пострадавшей оказали первую помощь, после чего направили в Тверскую городскую больницу №4.

Дочь пенсионерки Лариса Козлякова рассказала Twernews, что ее маме могли вызвать скорую помощь, учитывая количество полученных травм. Вместо этого пожилой человек с сотрясением мозга, сильным ушибом колена, осколочным переломом большого пальца руки со смещением, а также ссадиной на лице вынуждена была самостоятельно добираться до лечебного учреждения. Дочь пострадавшей не могла ей помочь в тот момент, поскольку была на работе.

В настоящее время Следственный комитет по Тверской области проводит доследственную проверку по факту случившегося, сообщается на сайте ведомства.