В Минске заявили о готовности в любой день подписать визовое соглашение с ЕС

Белоруссия в любой день – даже в выходные и праздники – готова к подписанию визового соглашения с Евросоюзом. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Мы полностью готовы подписывать эти соглашения с 18 сентября 2019 года, с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день", – цитирует Глаза РИА Новости.

Представитель МИД Белоруссии подчеркнул, что Минск заинтересован в скорейшем подписании этого документа.

Глаз добавил, что партнеры из ЕС за три месяца не смогли завершить свои процедуры предложили оформить соответствующие документы в январе 2020 года.

"Уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро, – уточнил пресс-секретарь. – То есть как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро".

По его словам, Минск призвал европейских коллег найти решение, чтобы "заморозить" тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам. Ответа белорусская сторона пока не получила.

18 ноября сообщалось, что Совет ЕС утвердил решение о подписании с Белоруссией соглашения об упрощении визового режима. В Брюсселе пообещали разрешить подписание этого документа, как только завершат подготовку текста.