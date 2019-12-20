Вместо мяча по голове. Экс-спартаковец Луиш жестко нокаутировал соперника

Нападающий футбольного клуба "Порту" Зе Луиш едва не схлопотал красную карточку в матче 1/8 Кубка Португалии против "Санта-Клары". Бывший футболист московского "Спартака" пытался забить гол красивым ударом в падении, но промахнулся.

Вместо мяча футболист из Кабо-Верде нанес удар ногой пол голове игроку соперника Нене, который пытался защитить свою команду от гола. В результате еще в воздухе он потерял сознание и жестко приземлился на газон.

Num país onde a arbitragem não fosse controlada pelo calor da noite este Zé Luís levava uma dezena de jogos de suspensão...pelo menos #tacadeportugal @FederacaoPF @UEFA pic.twitter.com/upE5rjrsZE — António Franco (@antonio_franco_) December 19, 2019

К чести Луиша, он сразу же бросился оказывать помощь пострадавшему футболисту и стал звать медицинскую бригаду. В результате Нене смог покинуть поле только на носилках. В дальнейшем его отвезли в госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Сам Зе Луиш несмотря на грубую игру и нанесенную травму сопернику избежал удаления, отделавшись желтой карточкой. Он завершил игру без забитых голов, а игра завершилась минимальной победой "Порту" (1:0). Единственный гол забил Сея Накадзима.

Благодаря победе "Порту" пробился в 1/4 финала Кубка Португалии.