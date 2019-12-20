Рублев выиграл у Чона и стал пятым на турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублев занял 5-е место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который проходит в столице ОАЭ Абу-Даби. После поражения в четвертьфинале от грека Стефаноса Циципаса, он в "утешительном" финале выиграл у корейца Хен Чона,

Матч получился достаточно упорным и россиянин добился успеха в двух партиях с тай-брейком – 7:6, 7:6. Борьбу за титул в Абу-Даби продолжает наш Карен Хачанов, который в полуфинале сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Другой полуфинал составили серб Новак Джокович и Циципас.