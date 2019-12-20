Школьница выпила чай в столовой, отравилась и попала в больницу: СК проводит проверку

Следственный комитет по Смоленской области после появления в СМИ информации проводит доследственную проверку по факту отравления учащейся третьего класса.

В четверг, 19 декабря, в одну из больниц Смоленска с отравлением была госпитализирована девочка. По предварительным данным, ей стало плохо после того, как она выпила чай в школьной столовой.

Проверка позволит установить все обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

В мае 2019 года более десяти учеников младших классов отравились крысиным ядом. Предположительно, один из школьников принес из дома ядовитое вещество и угостил им сверстников.