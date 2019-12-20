В Москве грумер при стрижке сломал кошке оба бедра

В столице суд взыскал с салона груминга, сделавшего кошку инвалидом, более 100 тысяч рублей.

Владелец полуторагодовалой кошки породы мейн-кун обратился к специалистам с просьбой подстричь животное. Хозяину сказали подождать, животное же унесли в другую комнату, где на него надели защитный воротник, а лапы замотали строительным скотчем. После проведения стрижки оказалось, что питомец не может опираться на задние лапы. Грумер и ассистент объяснили, что это объясняется стрессом, которое испытало животное.

Однако при обследовании в ветклинике у кошки диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей. В итоге оба сустава пришлось удалить. Теперь кошка больше не сможет вставать на задние лапы.

Суд взыскал с салона 50 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, 10 тысяч рублей — в качестве компенсации морального вреда, а также штраф по закону "О защите прав потребителей" и расходы на адвоката — всего 109 тысяч 414 рублей, сообщили РИА Новости в суде.