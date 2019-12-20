Орешкин: у Москвы и Минска остались противоречия по вопросам нефти и газа

Москва и Минск не смогли уладить противоречия по ряду ключевых вопросов двусторонней повестки. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"У нас сейчас осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности", – цитирует Орешкина "Интерфакс".

По его словам, эти вопросы касаются нефти, газа и налоговой сферы.

Ранее в ходе встречи президенты РФ и Белоруссии отметили, что за 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства Москва и Минск не смогли реализовать многие пункты этого документа. При этом лидеры стран отметили, что в процессе интеграции заметны значительные результаты.