Не та орбита. NASA сообщает о проблемах с новым космическим кораблем

Новейший космический корабль Starliner не добрался до запланированной орбиты, сообщает Boeing. В американской компании уточнили, что им удалось стабилизировать аппарат и сейчас диспетчеры пытаются устранить проблему.

Starliner has an off-nominal insertion, but we have spacecraft control. The guidance and control team is assessing their next maneuver. — Boeing Space (@BoeingSpace) 20 декабря 2019 г.

Ранее NASA объявило, что Starliner вышел на орбиту, развернул солнечные батареи и начинает подзарядку.

Happening Now: Flight controllers are turning @BoeingSpace's #Starliner spacecraft to a position that will recharge its solar arrays. Starliner is currently in a stable orbit. Watch our live coverage: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/OenigvhL4q — NASA (@NASA) 20 декабря 2019 г.

Напомним, ракета-носитель Atlas V с новым космическим кораблем стартовала с мыса Канаверал 20 декабря. Это первый испытательный полет Starliner на МКС. У него на борту находятся манекен Роузи и 270 килограммов полезных грузов. Пока NASA рассчитывает, что корабль пристыкуется к станции 21 декабря и вернется на Землю 28 декабря.