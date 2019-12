Не та орбита. NASA сообщает о проблемах с новым космическим кораблем

Новейший космический корабль Starliner не добрался до запланированной орбиты, сообщает Boeing. В американской компании уточнили, что им удалось стабилизировать аппарат и сейчас диспетчеры пытаются устранить проблему.

Starliner has an off-nominal insertion, but we have spacecraft control. The guidance and control team is assessing their next maneuver.