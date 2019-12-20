Александрова пробилась в полуфинал турнира в Лиможе

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно решила задачу по выходу в полуфинал теннисного турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит во французском Лиможе. В четвертьфинале она обыграла румынку Анну Богдан.

Александрова, имеющая первый номер посева на турнире, взяла верх над соперницей по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летней россиянки. На корте теннисистки провели 1 час 12 минут.

За место в финале Александровой предстоит сразиться с американской теннисисткой Николь Гиббс, которая вышла в полуфинал за счет отказа от борьбы румынки Сораны-Микаэлы Кырсти. У Гиббс 142-й номер мирового рейтинга.

Матч Александровой против Гиббс состоится 21 декабря.