С поставивших на гречку сына родителей хотят взыскать 400 тысяч

Иск в 400 тысяч рублей в пользу ребенка с родителей мальчика, поставившего его на гречку, собирается взыскать Омская прокуратура. Иск адресован обоим родителям ребенка, обвиняем в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса России "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Поскольку преступление против мальчика совершено его законными представителями, то с обращением о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего обратился прокурор, поясняет "Интерфакс".

Мужчина, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ребенком. Он бил пасынка за малейшие провинности и ставил коленями на гречневую крупу. Мать в подобные методы "воспитания" не вмешивалась. Вросшую во время истязаний крупу из коленей 8-летнего ребенка пришлось извлекать хирургам.