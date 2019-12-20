Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен и задет резолюцией Европарламента, касающейся причин Второй мировой войны.

Свои взгляды президент России изложил на неформальной встрече с руководителями стран Содружества независимых государств (СНГ), которую транслировал телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что для президентов государств, входящих в СНГ, которые принимали решение о проведении мероприятий, посвященных 75-летию победы СССР над нацистской Германией, это особая дата, поскольку в каждой семье на территории бывшего Советского Союза кто-то погиб или был ранен в ходе Великой Отечественной войны.



Руководитель страны отметил, что он и его коллеги по СНГ "всегда вместе стремились обеспечить качество истории, ее правдивость, открытость и объективность", напомнив, что все вместе являются наследниками экс-СССР.

Президент России напомнил о резолюции Европараламента, которая гласит, что пакт Молотова-Риббентропа 1939 года поделил Европу между двумя тоталитарными режимами и это проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Более того, от России требуют "прекратить фальсифицировать историю". Речь идет о роли Запада, в том числе Польши и стран Прибалтики, в начале Второй мировой войны.

Глава российского государства ответил на эти обвинения: никто в России не называл данные страны зачинщиками Второй мировой. Путин попросил поднять архивные документы, чтобы разобраться в ситуации. С некоторыми он ознакомил участников встречи.

19 декабря в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что "Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали". Он также пообещал написать статью ко Дню Победы на тему Второй мировой.

На встрече с лидерами стран СНГ Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Третьим рейхом договор о ненападении, поскольку, в данных обстоятельствах у Советского Союза не оставалось другого выбора.

Лидеры стран СНГ также побывали на историко-документальной выставке "1939 год. Начало Второй Мировой войны". Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене в сентябре 1938 года, после которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, до углубления мирового кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.