В Сочи завершили создание умной системы учета электроэнергии

Умные счетчики. В Сочи создали интеллектуальную систему учета электроэнергии. Компания "Россети Кубань" оснастила потребителей Большого Сочи и Туапсе почти 100 тысячами приборов учета нового поколения. Важное преимущество интеллектуальных устройств учета в том, что приборы установлены на опоры возле зданий, а показания электроэнергии выводятся на дисплей пульта.

Эксплуатацию новых счетчиков будет осуществлять сетевая компания, уточняют "Вести Сочи" Это избавит потребителей от дополнительных расходов, в частности, затрат на их поверку. Новые приборы учета помогут сократить потери электричества и повысить качество и надежность энергоснабжения, считают специалисты.

Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии — это первый этап организации цифровой сети в рамках концепции "Цифровой трансформации 2030". "Мы этот процесс уже закончили, в настоящее время идет активная фаза пусконаладочных работ", — подчеркнул первый зам генерального директора, директор Сочинского филиала "Россети Кубань" Эдгар Армаганян. Он заверил, что к концу года эта система будет запущена в промышленную эксплуатацию

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством с 2020 года интеллектуальный учет электроэнергии станет обязательным для всех потребителей.