Недетские смеси: как школьников подсаживают на снюсы и доводят до реанимации

В "Прямом эфире" – обсуждение проблемы, из-за которой многие родители и учителя бьют тревогу: среди подростков все больший размах набирает увлечение новым опасным наркотиком – снюсом.

Врачи уже зафиксировали несколько смертельных случаев, почти в каждой школе или во дворе можно встретить детей, которые находятся под воздействием сильнодействующих препаратов, но, тем не менее, даже известные блогеры их рекламируют.

Одна из тех, кто принимала снюс, — Елена. Она рассказала, что когда бросала курить, на никотиносодержащее вещество ее подсадила подруга.

Елена признается: в какой-то момент ее уже было не остановить – она продолжала покупать снюс, несмотря на то, что у нее разъело губу и появилась язва.



Сейчас она проходит курс реабилитации от наркотической зависимости и старается помогать тем, кто попал в такую же ситуацию.

Руководитель реабилитационного центра Станислав Горяинов рассказал, что получает очень много обращений от родителей несовершеннолетних детей, которые столкнулись с этой проблемой, а представитель молодежного движения Национального антинаркотического союза Валерия Полякова рассказала о результатах антитабачного рейда в центре Москвы. Она сообщила, что спокойно купила "шайбу".

Что рассказывает о "наркотических волнах", которые выкосили целые поколения, основатель международной сети реабилитационных центров Никита Лушников?

Как он объясняет легкость, с которой на рынок сбыта попали курительные смеси?

Чем аргументирует свой призыв о привлечении к уголовной ответственности за торговлю насваем, снюсом и их аналогами юрист Юлия Дубинина?

Какие шокирующие подробности о том, как наркотрафик добрался до детей, рассказывает в программе спецкор программы "Вести" Александр Карпов, который провел по теме новых синтетических наркотиков собственное расследование?

Как понять, что ребенок употребляет снюс или его производные, и правда ли, что пакеты и яркие банки жевательного табака пропитаны не только никотином, но и психотропными веществами?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".