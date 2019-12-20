Чтобы не шумели: учительница заклеила второклассникам рты скотчем

В одной из школ Волжского учительница решила воспитать учеников, чтобы те не шумели. В качестве метода она применила необычный и не совсем законный способ — заклеила школьникам рот скотчем. В настоящее время по факту случившегося в учебном учреждении началась проверка.

Как сообщает "Блокнот Волжский", ссылаясь на источники, инцидент произошел в школе №37. Учительница была недовольна шумными учениками второго класса и предупредила их, что при малейшем звуке заклеит им рты, что и случилось в итоге. Несовершеннолетние остро отреагировали на подобное и рассказали об инциденте родителям.

В пресс-службе мэрии сообщили, что по данному факту организована служебная проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Как сообщает "360", в школе подтвердили информацию о проверке. Учитель, виновный в случившемся, ушла на больничный.

Ранее сообщалось о воспитательнице, которая в целях скрыть кровоподтек у одного из детей предложила малышам раскрасить друг друга зеленкой.