Московское метро открыло бесплатный каток

В Москве между станциями метро "Спортивная" и МЦК Лужники с 20 декабря начал работать бесплатный каток для пассажиров столичной подземки и МЦК площадью 200 квадратных метров. Это – сюрприз от Московского метрополитена.

Площадка покрыта искусственным льдом, что позволит насладиться зимней забавой в любых погодных условиях.

Как отметила замначальника Мосметро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, "в будний день средний суммарный пассажиропоток станций, расположенных рядом с катком, составляет более 115 тысяч человек".

Своим пассажирам московская подземка предлагает, по словам Темниковой, "на пару минут отвлечься от суеты и подарить себе новогоднее настроение".

В день открытия катка первых посетителей встретили Дед мороз со Снегурочкой, а творческие коллективы фигуристов показали первым посетителям и зрителям новогоднее представление "Щелкунчик" и элементы профессионального катания.

Каток будет работать для пассажиров метро и МЦК до 15 января с 10-ти до 22 часов.

Сюда можно прийти как со своими коньками, так и бесплатно взять их в прокате, рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей на время катания, отмечается в сообщении на сайте Мосметро.

В этом году для москвичей и гостей столицы будут работать 38 катков и 62 лыжные трассы, а в 13-ти столичных парках заработали школы фигурного катания как для детей, так и для взрослых. Кроме того, в зонах отдыха будут проходить различные фестивали, концерты и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новогоднее настроение, несмотря на отсутствие снега, уже вовсю пришло в столицу: заработали ёлочные базары и фестиваль "Путешествие в Рождество",