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20 декабря 201917:15

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

С 15 по 26 февраля 2020 года в Москве, Екатеринбурге и Казани пройдет III Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, в этот раз посвященный наследию Джузеппе Верди.

Всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков, который считается признанным мастером вердиевского репертуара, примет участие во всех концертах фестивальной программы.

"В операх Верди основная сложность чаще всего заключается в накале страстей, в прорисовывании психологического портрета героя. С музыкой Верди всегда имеют значение чувства и душа, конфликты и противостояние людей. И я счастлив, что у слушателей моего фестиваля в самых разных городах будет возможность насладиться этой музыкой и прожить самые сильные зрительские эмоции", — рассказал обладатель двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков.

Стартует фестиваль в Екатеринбурге, первый концерт состоится 15 февраля в Свердловской филармонии. 21 февраля эстафету перехватит Казань. Зрители услышат самые известные арии из творчества Джузеппе Верди в исполнении Ильдара Абдразакова и приглашенных им гостей: Лучано Ганчи, Сергея Кайдалова, Анастасии Коротенко и Натальи Якимовой.

26 февраля в большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится "Верди-гала". В этот вечер на одной сцене можно будет услышать цвет мировой оперной сцены, великолепную оперную четверку — Соню Йончеву (сопрано), Лучано Ганчи (тенор), Клаудио Сгура (баритон) и Ильдара Абдразакова.

Кроме того, в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля прошли мастер-классы для молодых оперных певцов. Успешно проявившие себя исполнители выступят в концертной программе фестиваля вместе со знаменитыми мастерами оперного искусства.

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