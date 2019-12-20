"Канализация как всегда пришла на помощь": ассенизаторы потушили пылающую "ГАЗель"

В Новосибирске ассенизаторы без труда потушили горевший фургон канализационными отходами. До их вмешательства водитель "ГАЗели" и очевидцы безуспешно боролись с пожаром имеющимися огнетушителями.

Ассенизаторы не первый раз спасают автомобили от огня. Подобное происшествие уже происходило в Ленинградской области и в Иванове.