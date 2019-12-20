Американского журналиста выгнали из студии "Кто против" за "убогий юмор"

Эксперт из США Грэг Вайнер по просьбе телеведущего Дмитрия Куликова покинул студию ток-шоу "Кто против?". Причиной стала его перепалка с Куликовым.

Вайнер раскритиковал место встречи президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, на которой обсуждалась ситуация в Донбассе, выполнение Минских соглашений, а также транзита газа. Грэга Вайнера возмутило, что они, по его словам, встречаются в коридоре.

Ведущий программы посоветовал эксперту из США не умничать "со своим убогим юмором". Куликов отметил, что у Путина очень напряженный график, и "они встречаются там, где им удобнее".

Вайнер предложил свою версию событий: чтобы "не обижать Зеленского и не было официальной встречи с ним".

После этих слов Куликов признался, что хотел бы выгнать американского эксперта из студии ток-шоу. Ведущий считает, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе — это "единственный процесс, который противостоит тому, чтобы убивали людей". "А вы, как последняя мразь, шутите над этим", — подчеркнул телеведущий.

Слова Куликова задели журналиста, он сообщил, что принял решение покинуть ток-шоу. Куликов не стал возражать и разрешил эксперту "обидеться и уйти" из студии.