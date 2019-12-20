Лукашенко рассказал, по какой цене Белоруссия будет получать газ в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достижении договоренностей с российским коллегой Владимиром Путиным относительно сохранения в 2020 году текущей цены на газ для его страны.

По словам белорусского лидера, в течение двух дней будет согласована цена по нефти, а по газу она станет известна через 2-3 дня. Лукашенко рассказал, что во вторник, 24 декабря, в "Газпроме" встретятся специалисты и будут обозначены конкретные цифры, но в целом стоимость останется не уровне 2019 года, сообщает БелТА.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Белоруссия хочет получать газ по цене Смоленской области. По мнению белорусских властей, такая мера — необходимость для углубления интеграции двух стран. Российский лидер, в свою очередь, считает, что такая позиция является странной в виду отсутствия общих законов и наднациональных органов.



В пятницу, 20 декабря, состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе общения лидеры государств рассказали об успехах в строительстве Союзного государства.