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20 декабря 201917:23

Матч звезд КХЛ: определены главные тренеры сборных дивизионов

khl.ru

Континентальная хоккейная лига продолжает подготовку к Матчу всех звезд-2020, который состоится в Москве на "ВТБ-Арене" с 11 по 19 января. КХЛ опубликовала список наставников, которые будут руководить сборными четырех дивизионов.

Главным тренером команды дивизиона Боброва станет наставник СКА Алексей Кудашов, Игорь Никитин из ЦСКА получил назначение в дивизион Тарасова, наставник казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов будет руководить действиями хоккеистов дивизиона Харламова, а канадец Боб Хартли из "Авангарда" – дивизионом Чернышева.

Накануне для участия в Матче звезд стали известны 36 хоккеистов из 40 требуемых. Еще четыре игрока будут выбраны из числа лучших хоккеистов Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги. Также уже определилась форма и медали звездного уик-энда, который в 2020 году пройдет в 12-й раз.

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