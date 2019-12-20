"Выбор пал на нее": две школьницы из Архангельска жестоко расправились со сверстницей

Двум юным жительницам Архангельска предъявили обвинение в жестоком убийстве сверстницы. Совершили они его беспричинно, выбрав жертву среди знакомых, отметили в региональном управлении СКР.

Шальная мысль об убийстве пришла школьницам в июне 2019-го, откладывать дело в долгий ящик не стали — уже 29 числа подруги назначили встречу ничего не подозревающей знакомой.

"Девушка ничего плохого не сделала, и они просто хотели убить какого-то человека, и выбор пал на нее", — рассказали 29.ru в управлении СКР.

На встречу у железнодорожных путей в районе Партизанской улицы злоумышленницы прихватили с собой резиновые перчатки, ремень, полимерные пакеты и чистящее средство. Сначала жертву оглушили, ударив бутылкой по голове, затем душили ремнем, били другими бутылками и резали осколками стекол. Под занавес надели ей на голову пакет и завязали его. Тело оставили на месте, а сами скрылись.

Убитую нашли на следующий день. Переписка в соцсетях позволила выйти на подозреваемых. Девушки первоначально отрицали свою вину, потом признались в содеянном, но заявили, что жертва вела себя заносчиво и спровоцировала конфликт. В ходе следствия выяснилось, что мотива как такового не было, зато было желание убить хоть кого.

Обвиняемые находятся под арестом, вскоре они предстанут перед судом.