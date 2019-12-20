Госпитализирован 98-летний супруг Елизаветы II принц Филипп

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа доставили в больницу. В Букингемском дворце сообщили, что герцога Эдинбургского отвезли в лондонский госпиталь Короля Эдварда VII. Там уточнили, что это была мера предосторожности: принцу Филиппу предстоит обследование.

Как пишет Independent, госпитализация была запланированной: лечащий врач посоветовал Филиппу отправиться в больницу для профилактики в связи с имеющимся у него заболеванием. 98-летний герцог Эдинбургский пробудет там несколько дней.

В 2017 году принц Филипп отошел от официальных дел британской королевской семьи. С тех пор большую часть времени он проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке. Впрочем, время от времени он появляется на публичных мероприятиях.

Стоит отметить, что Филипп поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи за всю историю.