Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 декабря 201917:33

Госпитализирован 98-летний супруг Елизаветы II принц Филипп

EPA

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа доставили в больницу. В Букингемском дворце сообщили, что герцога Эдинбургского отвезли в лондонский госпиталь Короля Эдварда VII. Там уточнили, что это была мера предосторожности: принцу Филиппу предстоит обследование.

Как пишет Independent, госпитализация была запланированной: лечащий врач посоветовал Филиппу отправиться в больницу для профилактики в связи с имеющимся у него заболеванием. 98-летний герцог Эдинбургский пробудет там несколько дней.

В 2017 году принц Филипп отошел от официальных дел британской королевской семьи. С тех пор большую часть времени он проводит в Сандрингемском дворце в Норфолке. Впрочем, время от времени он появляется на публичных мероприятиях.

Стоит отметить, что Филипп поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи за всю историю.

Сейчас

18:31

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке

17:25

Госпитализирован 98-летний супруг Елизаветы II принц Филипп

16:25

NASA сообщает о проблемах с новым космическим кораблем

14:55

Организатор крушения "Сапсана" получил срок

13:14

Россиянина Винника экстрадируют из Греции во Францию

12:59

Взаимоприемлемые условия: Путин о газовом договоре с Украиной

08:45

Гидрометцентр: о снеге можно временно забыть

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке

17 минут назад
Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне

Путин показал лидерам СНГ архивные документы о Второй мировой войне

52 минуты назад
На предварительном голосовании парламент Великобритании одобрил закон о Brexit

На предварительном голосовании парламент Великобритании одобрил закон о Brexit

34 минуты назад
Лукашенко рассказал, по какой цене Белоруссия будет получать газ в 2020 году

Лукашенко рассказал, по какой цене Белоруссия будет получать газ в 2020 году

1 час назад
Не та орбита. NASA сообщает о проблемах с новым космическим кораблем

Не та орбита. NASA сообщает о проблемах с новым космическим кораблем

2 часа назад
"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

"Верным курсом": подведение макроэкономических итогов недели в прямом эфире

56 минут назад
Трамвай с пассажирами устроил "фейерверк" на севере Москвы. Видео

Трамвай с пассажирами устроил "фейерверк" на севере Москвы. Видео

1 час назад
О зарплате врачей, танках на Кубани и домашнем насилии: четыре часа откровенного разговора

О зарплате врачей, танках на Кубани и домашнем насилии: четыре часа откровенного разговора

22 часа назад
Елочные базары и "Путешествие в Рождество": новогоднее настроение в столице

Елочные базары и "Путешествие в Рождество": новогоднее настроение в столице

3 часа назад
Бари Алибасов опубликовал фото с Федосеевой-Шукшиной на больничной койке

Бари Алибасов опубликовал фото с Федосеевой-Шукшиной на больничной койке

6 часов назад
Поврежденного вандалом "Ивана Грозного" перенесли на другой холст

Поврежденного вандалом "Ивана Грозного" перенесли на другой холст

45 минут назад
Раскрыт секрет питания первых сверхмассивных чёрных дыр

Раскрыт секрет питания первых сверхмассивных чёрных дыр

4 часа назад
Госпитализирован 98-летний супруг Елизаветы II принц Филипп

Госпитализирован 98-летний супруг Елизаветы II принц Филипп

1 час назад
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

1 час назад
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

5 часов назад
Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

9 часов назад
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
ФБР нашло мужчину, которого 55 лет назад похитили из роддома

ФБР нашло мужчину, которого 55 лет назад похитили из роддома

29 минут назад
В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя, суды, школы и аэропорты

В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя, суды, школы и аэропорты

49 минут назад
Недетские смеси: как школьников подсаживают на снюсы и доводят до реанимации

Недетские смеси: как школьников подсаживают на снюсы и доводят до реанимации

1 час назад
Артета стал новым наставником лондонского "Арсенала"

Артета стал новым наставником лондонского "Арсенала"

1 час назад
Американского журналиста выгнали из студии "Кто против" за "убогий юмор"

Американского журналиста выгнали из студии "Кто против" за "убогий юмор"

1 час назад
В США пикап проломил стены аэропорта и влетел в терминал (жуткое видео)

В США пикап проломил стены аэропорта и влетел в терминал (жуткое видео)

2 часа назад
Американский конгресс ушел на каникулы, не назвав дату импичмента Трампу

Американский конгресс ушел на каникулы, не назвав дату импичмента Трампу

3 часа назад
В нижегородской области нашли человеческие ноги в пакетах

В нижегородской области нашли человеческие ноги в пакетах

3 часа назад
Дело Глушакова против экс-супруги перенесено из-за эвакуации Никулинского суда

Дело Глушакова против экс-супруги перенесено из-за эвакуации Никулинского суда

3 часа назад
СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко

СБУ и ГБР проводят обыски в спортклубе Порошенко

3 часа назад
Полицейские спасли мужчину, зажатого в горящей искореженной машине. Видео

Полицейские спасли мужчину, зажатого в горящей искореженной машине. Видео

3 часа назад
Зинаида Кириенко рассказала, кто ее "вырезал из кинематографа" на долгие 10 лет

Зинаида Кириенко рассказала, кто ее "вырезал из кинематографа" на долгие 10 лет

3 часа назад
В США найдены "останки" древнейшего в мире леса

В США найдены "останки" древнейшего в мире леса

3 часа назад
В 2019 году в мире построили рекордное количество небоскребов

В 2019 году в мире построили рекордное количество небоскребов

3 часа назад
Декабрьский рекорд: евро в Москве вернулся в март прошлого года

Декабрьский рекорд: евро в Москве вернулся в март прошлого года

3 часа назад
Жители Троицка выбрали место для строительства станции метро

Жители Троицка выбрали место для строительства станции метро

4 часа назад
Устроивший стрельбу на Лубянке занимался бизнесом и мечтал стать мастером спорта

Устроивший стрельбу на Лубянке занимался бизнесом и мечтал стать мастером спорта

4 часа назад
Apple попросила Россию легализовать инновационный радиоинтерфейс iPhone 11

Apple попросила Россию легализовать инновационный радиоинтерфейс iPhone 11

4 часа назад
Москвичу, у которого в горле выросли волосы, сделали электроэпиляцию гортани

Москвичу, у которого в горле выросли волосы, сделали электроэпиляцию гортани

4 часа назад
В России официально зарегистрирован новый вид спорта

В России официально зарегистрирован новый вид спорта

5 часов назад
Ученые нашли причину развития особо опасного рака

Ученые нашли причину развития особо опасного рака

5 часов назад
Пресненский суд принял иск к родителям девочки, с рождения живущей в больнице

Пресненский суд принял иск к родителям девочки, с рождения живущей в больнице

5 часов назад
Наталия Ликвинцева: мать Марию трудно засунуть в иконописный лик привычного святого

Наталия Ликвинцева: мать Марию трудно засунуть в иконописный лик привычного святого

5 часов назад
Декабрь заблудился: соцсети о цветах и набухающих почках в Москве

Декабрь заблудился: соцсети о цветах и набухающих почках в Москве

5 часов назад
Стало известно, каким будет новый смартфон-флагман Huawei

Стало известно, каким будет новый смартфон-флагман Huawei

6 часов назад
Как сильно подорожает российский бензин в 2020 году?

Как сильно подорожает российский бензин в 2020 году?

6 часов назад
Роскачество рекомендовало три шампанских на Новый год

Роскачество рекомендовало три шампанских на Новый год

8 часов назад
Рентгеновский снимок мопса напугал соцсети

Рентгеновский снимок мопса напугал соцсети

8 часов назад
Пугачева за рулем такси и Табаков в роли буфетчицы: Гостелерадиофонд покажет на выставке уникальные кадры

Пугачева за рулем такси и Табаков в роли буфетчицы: Гостелерадиофонд покажет на выставке уникальные кадры

9 часов назад
Самые высокие главные елки: топ-10 городов России

Самые высокие главные елки: топ-10 городов России

12 часов назад
Болезни печени: симптомы и лечение

Болезни печени: симптомы и лечение

17.12.2019 21:44
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку