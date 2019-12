Артета стал новым наставником лондонского "Арсенала"

Футбольный клуб "Арсенал" обрел нового наставника. Спустя три недели после увольнения испанца Унаи Эмери на посту главного тренера "канониров" его сменил другой представитель Пиренеев и его бывший игрок Микель Артета.

Артета подписал с "Арсеналом" контракт сроком на три с половиной года, сообщает официальный сайт "пушкарей". После отставки Эмери обязанности главного тренера исполнял еще один экс-футболист "Арсенала" швед Фредди Юнгберг. Останется ли он в структуре клуба или нет – пока неизвестно.

"Мы рады вернуть Микеля обратно в "Арсенал". Он знает наши ожидания и ожидания наших болельщиков, — цитирует РИА Новости член совета директоров Джон Кронке, – Мы уверены, что он сыграет лидирующую роль в возвращении клуба на желаемый нами уровень".

Welcome back, Mikel! 👋



Head coach of The Arsenal 👔 pic.twitter.com/lhsAfQ7cfq