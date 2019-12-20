Трамвай с пассажирами устроил "фейерверк" на севере Москвы. Видео

Вечером в минувший четверг, 19 декабря, в районе пересечения улицы Клары Цеткин и улицы Зои и Александра Космодемьянских произошел зрелищный инцидент с участием трамвая.

Судя по кадрам, сделанным одним из очевидцев, произошло замыкание – на записи виден внушительный "фейерверк", небольшое возгорание на крыше вагона и пассажиры, спешно покидающие трамвай.

Как рассказали свидетели, на место инцидента, парализовавшего движение трамваев на значительном участке, оперативно прибыли сотрудники спасательных служб.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.