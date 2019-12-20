В Москве "заминировали" храм Христа Спасителя, суды, школы и аэропорты

В экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя. В настоящее время проводится проверка данной информации.

Эвакуация посетителей из храма не осуществляется, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник. Стоит отметить, что это уже не первая угроза взрыва в храме Христа Спасителя.

Волна минирований началась в Москве 28 ноября. В экстренные службы, различные ведомства поступает анонимная информация об угрозе взрыва, при этом ни одна из них не подтверждается. Кроме храма в пятницу, 20 декабря, были "заминированы" более двадцати школ, одиннадцати судов, аэропорты, одна станция метрополитена и прочие общественные места (более сорока объектов). В результате были эвакуированы свыше восьми тысяч человек.