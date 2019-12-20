ФБР нашло мужчину, которого 55 лет назад похитили из роддома

Только спустя 55 лет сотрудникам ФБР удалось раскрыть таинственное похищение младенца из роддома в Чикаго, сообщают местные СМИ.

25 апреля 1964 года американка Дора Фрончак родила мальчика Пола, а на следующий день в палату зашла женщина в одежде медсестры.

Она забрала новорожденного под предлогом осмотра и бесследно исчезла вместе с ним. Этот случай стал резонансным – о нем писали американские СМИ, ребенка искали и полиция, и спецслужбы.

Через два года нашли мальчика, который, предположительно, был сыном Доры. Тестов ДНК тогда не было и "родство" с ним определили по форме ушей. Дора с радостью признала в нем сына, и они с супругом стали растить мальчика.

Однако пять лет назад с- после анализа ДНК — стало известно, что мужчина – не родной сын этой супружеской чете.

Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать лишь недавно. Оказалось, он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием, передает РИА Новости.

К этому времени его отец уже умер. Будет ли он встречаться с матерью, пока неизвестно.