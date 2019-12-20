Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира

Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. В пятницу на старт вышли представительницы прекрасного пола, которым предстояло бежать спринт на 7,5 километров. Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф.

Биатлонистка из Скандинавии пробежала дистанцию за 20 минут 27,1 секунды при одном промахе. Следом за ней расположилась француженка Жюстин Бреза с отставанием в 6,2 секунды и чистой стрельбе. Тройку замкнула чешка Маркета Давидова. Она отстала от победительницы на 20,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневом рубеже.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова, завершившая женский спринт с четвертым результатом. Она проиграла Экхофф 22,5 секунды при нуле промахов в стрельбе. Екатерина Юрлова-Перхт вошла в Топ-20 – у нее 18-е место с отставанием в 1 минуту 14,8 секунды и одном промахе.