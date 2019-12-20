Американца приговорили к 30 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Американца приговорили к 15 с лишним годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ-движения. 30-летний Адольфо Мартинес из штата Айова был признан виновным в преступлении на почве ненависти, а также в поджоге и неосторожном обращении с огнем и взрывчатыми веществами.

Как сообщает ABC News, мужчина похитил радужный флаг из здания церкви в городе Эймс и спалил его в знак борьбы с гомосексуализмом. Сделал он это перед входом в бар, откуда его ранее выгнали.

Мартинеса арестовали в июне этого года, в ноябре суд присяжных признал его виновным. Мужчина не раскаялся в содеянном, отметив, что для него "было честью" сжечь символ секс-меньшинств.

В октябре инцидент с радужным флагом произошел в Санкт-Петербурге. Там в окне жилого комплекса вывесили полотно в цветах радуги. Символ ЛГБТ-движения вызвал бурную дискуссию среди местных жителей. Некоторые усмотрели в действиях жильцов первого этажа пропаганду нетрадиционных ценностей.