Матвиенко: законопроект о домашнем насилии направлен на профилактику подобных преступлений

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможной разработку предложений по изменению Конституции РФ в части расширения полномочий парламента.

Об это она проинформировала общественность в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Глава верхней палаты отечественного парламента считает, что нужна общественная дискуссия об увеличении ответственности Госдумы и Совета Федерации.

Говоря о законопроекте о домашнем насилии, Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время в Уголовном и Административном кодексах РФ достаточно мер для наказания тех, кто совершает подобные преступления. В связи с этим она считает, что нет надобности вносить изменения в УК и АК.

При этом, по словам спикера, законопроект, подготовленный рабочей группой при Совфеде, направлен на профилактику семейно-бытового насилия, и он необходим.