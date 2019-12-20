Станции московского метро проверяют после анонимных угроз

В Москве полицейские проверяют информацию о минировании всех станций столичного метро. Анонимное сообщение поступило в администрацию московского метрополитена, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На работе метро это никак не отразилось, эвакуация людей не проводилась.

Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя. Также были "заминированы" более 20 школ, около 10 детских садов, 11 судов, аэропорты Домодедово и Шереметьево и несколько общественных организаций. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверяются все городские мосты.

Очередная волна минирований началась в Москве еще 28 ноября. За это время в экстренном порядке было проверено более 5 тысяч объектов. При этом все угрозы оказались ложными.