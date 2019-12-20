Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке

В больнице скончался второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Также в ведомстве подтвердили появившиеся ранее данные о личности мужчины, открывшего стрельбу.

"Установлена личность нападавшего: это 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров, – проинформировали в СК. – Вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался".

В результате стрельбы еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов пресекли действия нападавшего и нейтрализовали его.

"Изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления", – добавили в СК.

Ранее СМИ стали известны детали биографии мужчины, открывшего стрельбу. Сообщалось, что мужчина некоторое время занимался бизнесом как частный предприниматель. Кроме того, он посещал стрелковый клуб и участвовал в соревнованиях по практической стрельбе, а также коллекционировал боеприпасы. Известно, что мужчина жил с матерью. Соседи охарактеризовали его как замкнутого одинокого человека.