МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. В настоящее время сумма за такое нарушение составляет 500 рублей, но ее могут увеличить в шесть раз.

Если водитель повторно превысит скорость в вышеназванном диапазоне, его штраф составит уже пять тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Также предлагается в четыре раза увеличить штраф за превышение скорости от 40 до 60 километров. В настоящее время он составляет 1-1,5 тысячи рублей. Наказанием за повторное нарушение станет штраф в 8 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком на 4-6 месяцев.

Кроме этого МВД предлагает убрать дифференциацию штрафов за превышение скорости более 60 километров в час, а также установить единое наказание — штраф 5 тысяч или лишение прав на 4-6 месяцев. Повторное нарушение чревато для водителя штрафом в 10 тысяч, а также лишением прав на один год.

Ранее сообщалось, что в Москве стало в три раза меньше случаев превышения скорости водителями. Соответствующая статистика приведена Яндекс.Навигатором.