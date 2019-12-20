При ремонте детского дома погибли три человека

Трое рабочих погибли при обвале грунта при ремонте детдома в городе Тулун Иркутской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла из-за обвала траншеи на Песочной улице, 76. По этому адресу находится детский дом, пострадавший во время масштабного летнего наводнения, затронувшего более 100 населенных пунктов Иркутской области и унесшего жизни 26 человек.