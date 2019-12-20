"Зенит" опроверг уход Дриусси в клуб Бекхэма

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси продолжит выступления в санкт-петербургском клубе во второй части секущего сезона. На него претендовал американский "Интер Майами", который принадлежит Дэвиду Бекхэму.

"Переговоров с "Интер Майами" мы не ведем. Дриусси продолжает оставаться игроком "Зенита", — заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев, слова которого приводит Спортс.Ru. – До конца сезона он точно останется в команде".

Напомним, что клуб MLS готов был заплатить за 23-летнего аргентинца порядка 25 миллионов долларов. Дриусси выступает за "Зенит" с июля 2017 года. За это время он провел в лазурной футболке 103 матча, отметившись 20 голами.