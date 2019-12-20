В Музее Победы появится масштабная экспозиция сожженной смоленской деревни

В московском Музее Победы воссоздадут сожженную смоленскую деревню. В настоящее время строительные работы масштабной экспозиции "Подвиг народа" близятся к завершению.

Как передает ГТРК "Смоленск", площадь экспозиции составил порядка 250 квадратных метров. На тематической зоне "Оккупация" воссоздадут сожженную деревню Смоленской области, включающую частично сгоревший деревенский дом с предметами сельского быта. Интерьер комнаты должен передать мирный образ жизни людей, в который вторглась война. Другой дом будет представлен в виде каменного здания, где расположилась немецкая администрация. На стенах разместят листовки и приказы оккупационных властей — это копии исторических документов, они хранятся в фондах Музея Победы.

Композицию дополнят мультимедийные информационные системы, встроенные в выставочное пространство. Они помогут посетителям осознать масштаб урона, нанесенный нашей стране.