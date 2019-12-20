Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга

Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Он не смог сдать допинг-тест после матча киевлян в Лиге Европы против "Мальме", который проходил в Швеции 28 ноября.

"По нашей информации Артем Беседин не сдал допинг-тест после матча с "Мальме", — сообщает "Спорт-экспресс", ссылающийся на TaToTake. – Нападающий получил временное отстранение от футбола на 30 дней. Детали пока неизвестны. Похоже, дело в самом начале расследования, поэтому мы призываем не делать поспешных выводов".

Беседин выступает за "Динамо" с 2013 года. С тех пор он провел в футболке киевлян 78 матчей, став автором 21 гола. За сборную Украины он сыграл 13 встреч, забив в них два мяча.