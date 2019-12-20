У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.

Запуск новейшего корабля был осуществлен сегодня с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Однако после отделения от разгонного блока возникла проблема, связанная с системой расчета времени. В итоге Starliner вышел на нештатную орбиту, на которой израсходовал слишком много топлива. Это сделало запланированную стыковку с МКС невозможной.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, планируется, что на Землю корабль вернется через двое суток, передает "Интерфакс".

Boeing CST-100 Starliner — многоразовый пассажирский космический корабль. Первый полет проходит без экипажа. На борту аппарата лишь испытательный манекен "Рози-ракетчица", оснащенный датчиками для измерения перегрузок. Посадочная капсула Starliner приземляется на сушу, в отличие от предыдущих американских спускаемых аппаратов, приводнявшихся в океан. Если беспилотный рейс пройдет успешно, первый пилотируемый полет может состояться уже в 2020 году.