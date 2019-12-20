Экс-банкир отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы назначил бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову домашний арест.

Как передает ТАСС, такая мера пресечения выбрана фигуранту уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей до 13 января 2020 года.

Цаканову также запрещено пользоваться Интернетом и общаться с кем-либо, кроме родственников и адвокатов.