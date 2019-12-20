"Спартак" заинтересовался лучшим бомбардиром "Ривер Плейта"

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего аргентинского клуба "Ривер Плейт" Рафаэле Сантосе Борре. Он колумбиец и является одним из лучших бомбардиров чемпионата Аргентины.

В 16 матчах Суперлиги Борре забил восемь голов и совершил одну результативную передачу. Кроме того, в его активе также три гола в минувшем Кубке Либертадорес, один из которых он забил в финале против "Фламенго" (1:2).

Впрочем, как сообщает "Бизнес Онлайн", не исключено, что представители красно-белых рассматривают трансфер игрока для приобретения не зимой, а по окончании чемпионата России летом.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего колумбийского форварда в 12,5 миллионов евро.