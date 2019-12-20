Как все было на самом деле: Путин ответил авторам резолюции Европарламента об исторической памяти

Владимир Путин поручил разослать коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой. Сегодня, 20 декабря, президент в ходе неформального саммита содружества в Петербурге ознакомил президентов с документами, проливающими свет на все обстоятельства создания межгосударственных союзов в преддверии глобального конфликта, в том числе на близкие отношения, в которые западные державы вступали с Третьим рейхом, не желая даже разговаривать о сотрудничестве с СССР. У встречи был серьезный повод — резолюция Европарламента, который решил, ни много ни мало, возложить на нашу страну ответственность за начало войны. Еще накануне, в ходе пресс-конференции, Владимир Путин упомянул эту резолюцию и обещал показать архивы — сегодня все их увидели.

Российский президент обещал обнародовать документы, которые проливают свет на начало Второй мировой войны и сделал это публично на встрече с главами стран СНГ.

"Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, так написано. Согласно этой бумаге, так называемый пакт Молотова-Риббентропа поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны. Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад. Но, по-моему, мы никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком. Но в чем же все-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться, поэтому я попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы".

Урок истории от Владимира Путина. Президент сначала сам детально разобрался в предпосылках конфликта, а потом рассказал, опираясь на документальные свидетельства:

"Предлагаю начать, как говорят в народе, с центра поля. А именно с результатов Первой мировой войны, с того, на каких условиях был заключен в 1919 году так называемый Версальский мир — Версальский договор. Для Германии он стал символом глубокой несправедливости и национального унижения. Фактически речь шла об ограблении Германии. Я просто для интереса некоторые цифры приведу. Это очень интересные цифры. Германия должна была выплатить странам Антанты астрономическую по тем временам сумму — 269 миллиардов золотых марок, что примерно эквивалентно 100 тысячам тонн золота. Для сравнения скажу, что на октябрь 2019 года, вот сейчас, запасы золота США составляют 8130 тонн, Германии — 3370 тонн, в России — 2250 тонн. А Германия должна была тогда выплатить 100 тысяч тонн. Так называемый дух Версаля сформировал питательную среду для радикальных и реваншистских настроений. Нацисты активно эксплуатировали тему Версаля в своей пропаганде, обещая избавить Германию от национального позора, а сам Запад своими руками дал нацистам карт-бланш на реванш. Для справки могу сказать, что автор французской победы Первой мировой войны маршал Фердинанд Фош, французский военачальник, так охарактеризовал результаты версальского договора. В свое время он изрек замечательное пророчество, он сказал: "Это не мир, а перемирие лет на двадцать". Он практически не ошибся даже во времени. Президент США Вудро Вильсон предупреждал: "Наша самая большая ошибка — дать Германии основание в один прекрасный день отомстить".

Хрупкую безопасность все еще можно было сохранить даже после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Но его европейские соседи делали все, чтобы направить вермахт на восток.

"Гитлер заявлял, дальше прямая речь Адольфа Гитлера: "При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной, национальной Польши, совершенно независимо от положения дел в России. Идет ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью. Наличие сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя. Дивизии, которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию от дополнительных военных расходов". Это вообще похоже на военный союз против Советского Союза".

Такие цитаты все собравшиеся слушали в гробовой тишине. В руках у Владимира Путина — копии, а оригиналы сегодня выставлены в одном из залов президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. На экспозиции — кинохроника, фотографии, тексты соглашения, рассказывающие о политике умиротворения, которая привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе, архивные документы, многие из которых рассекречены лишь совсем недавно, шифрованные телеграммы, дипломатическая переписка. Все это доказывает: к мировой войне планету подтолкнули европейские политики, одобрявшие амбиции Гитлера.

Ключ к пониманию — события 38 года, когда в Мюнхене Гитлер принимал итальянского дуче Муссолини и премьер-министров Великобритании и Франции — Чемберлена и Даладье. Договор, который еще называют Мюнхенским сговором, современные европейцы стараются не вспоминать.

"Вот и сегодня мы видим, что еще и могилы оскверняют тех людей, которые побеждали в войне, жизни свои клали в Европе, в том числе освобождали эти страны от нацизма. Они же самые простые люди эти красноармейцы. Кто они такие? В основном крестьяне, рабочие, и многие из них пострадали от того же самого сталинского режима. Кто-то был раскулачен, родственники кого-то были сосланы в лагеря. И эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе и для того, чтобы не всплыли вот эти вот факты фактического сговора с Гитлером некоторых руководителей своих стран, тогда европейских. Отомстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию".

А, между тем, именно этот документ развязал руки Гитлеру, и уже совсем скоро он вторгся в Чехословакию, которой СССР, кстати, предлагал военную помощь. В разделе суверенной страны с удовольствием участвовала Польша. Вот донесение польского посла в Германии:

"Гитлер предлагал выслать евреев из Европейских стран для начала в Африку, но не просто выслать, но отправить их, фактически, на вымирание. Понимаем, что имелось в виду под колониями в 1938 году "на вымирание". Это первый шаг к геноциду, к уничтожению еврейского народа и к тому, что мы сегодня называем холокостом. Что же ответил на это польский представитель и что он написал в этой связи своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение? Посол Польши в Германии ответил, это он писал своему министру иностранных дел: "Если это найдет свое разрешение, мы поставим ему, Гитлеру, прекрасный памятник в Варшаве".

Отношение к холокосту, как к забавной шутке:

"Что это за люди? Кто они такие? И у меня складывается впечатление, что этого не только не хотят знать в сегодняшней Европе, а что это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны, с нацистов на коммунистов. Да, мы знаем, кто такой Сталин, да, мы дали ему свои оценки, но уж, думаю, что фактом остается то обстоятельство, что именно фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня на Советский Союз".

Поляки готовы были дружить хоть с дьяволом, лишь бы против Советского Союза.

"В основе всего, что я сейчас показал, безусловно, лежит такая патологическая русофобия. Французский посол Леон Ноэль так описывал недвусмысленные речи, которые, не стесняясь, высказывали в ходе встречи с ним польские тогдашние руководители. Итак, цитата:" Если немец остается противником, он, тем не менее, европеец и человек порядка". Польша скоро узнает, что такое европеец и человек порядка, ведь 31 сентября 1939-го года это все почувствуют на себе".

Советский Союз вынужден был тоже заключить с Германией договор о ненападении:

"Договор между Советским Союзом и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом, хочу отметить, Советский Союз пошел на подписание этого документа только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности антифашистской коалиции, по сути дела, в Европе".

Это была дипломатическая удача и даже при разделе Польши (между прочим, немецкое предложение) Красная армия вела себя предельно корректно.

"Русский для поляков — варвар, азиат, разрушительный и развращающий элемент, с которым любой контакт опасен, любой компромисс смертелен. И вот тут можно сказать в качестве комментария, это типичный образчик расизма, презрения к недочеловекам, в число которых записали русских, белорусов, украинцев, затем в этом числе оказались и сами поляки. Агрессивный национализм всегда ослепляет, стирает любые моральные грани, ставшие на этот путь не остановятся ни перед чем и, в конечном итоге, это достает их самих".

Роль СССР в победе над нацизмом объективно оценивали современники.

"Труман, уже новый президент США: "Мы глубоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были". Ну, мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще и в Европе в частности имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят и знали эти события не понаслышке".

Но чем больше проходило времени, тем больше деградировали представления о друзьях и врагах на международной арене. Вранье о Второй мировой войне выгодно тем, кто против России.

"И в прошлом, и сейчас пугают Россией, и царской, и советской, и современной. Ничего не меняется, неважно, какая она, смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины — большевистская, русская, какая угодно, наша общая бывшая родина — Советский Союз. Для этого можно заключить сделку с кем угодно, в том числе и с фашистской Германией. Еще один очень показательный документ — запись беседы министра иностранных дел Германии Риббентропа с министром иностранных дел Польши господином Беком от 6 января 39-го года, потому что нам после Второй мировой войны в наших архивах достаточно много оказалось документов из Восточной Европы и из Германии. Риббентроп выразил позицию Германии, которая дальше, цитата, "будет исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши и во всех отношениях поддерживать Польшу при обсуждении этого вопроса. Но опять-таки при условии, что Польша займет еще более отчетливую антирусскую позицию, так как иначе у нас, у Германии нацистской, вряд ли могут быть общие интересы". На вопрос Риббентропа о том, отказались ли поляки от честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в отношении Украины, господин Бек заявил: "Поляки уже побывали в Киеве, и подобные замыслы, без сомнения, живы и сегодня". Правда это было в 1939 году. Будем надеяться, что хотя бы в этом отношении произошли хоть какие-то изменения".

Но сегодня вокруг российского президента коллеги по СНГ. Те, у кого взгляды на Великую Отечественную не расходятся с путинскими. Глава государства заявил: "Я хочу написать статью на этот счет". На это бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: "Систематизировать, оформить это в исторические документы". Владимир Путин подтвердил: "Абсолютно точно, это еще не все".

Все главы СНГ приглашены на празднование юбилея Победы в Москву и непременно будут на Параде 9 мая.