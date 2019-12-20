Долгожданный маршрут: Крым готовится встретить первые поезда из Москвы и Петербурга

23 декабря начнется движение пассажирских поездов, которые пройдут по новой железной дороге Крымского моста. Первым станет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем. Продажа билетов стартовала еще в ноябре, и в первые же дни этой возможностью воспользовались десятки тысяч пассажиров.

На вокзалах кипит работа — первый поезд из Санкт-Петербурга придет в Севастополь меньше, чем через неделю. Железнодорожники уверяют, что все будет готово в срок. К запуску поездов на вокзале Севастополя построили еще один корпус. На территорию все пассажиры будут проходить через модульное здание — его построили всего за месяц, а в ближайшие дни здесь установят пункты досмотра.

Новые системы уже сейчас работают на старом входе в здание. Ленты для проверки багажа, металлодетекторы — все для безопасности пассажиров.

- При проходе пассажира с запрещенными предметами срабатывает датчик, он загорается другим цветом.

В транспортном сердце Крыма — на вокзале Симферополя — к встрече первого поезда уже все готово. Здание из благородного белого инкерманского камня — объект культурного наследия. Здесь заменили плитку, установили новую навигацию и систему безопасности, а знаменитому итальянскому дворику вернули исторический вид.

"В предыдущее время здесь были расположены торговые павильоны, которые не украшали облик фасада здания. Мы демонтировали все эти точки и освободили место для нахождения пассажиров", — рассказывает Михаил Куликов, первый заместитель начальника Дирекции по обслуживанию пассажиров ФГУП "Крымская железная дорога".

Запуск поездов ждут не только пассажиры. Сотрудники вокзала говорят, что за 5 лет соскучились по заполненному залу у касс. Последние годы здесь ходят только пригородные рейсы.

- Ждем пассажиров. Немного волнения есть, но это радостное волнение.

На Крымской железной дороге отремонтировали 310 километров рельсов. Пути сейчас тестируют машинисты электричек. Обновленные составы ездят по пяти направлениям.

"При возможности, если пойдем в отпуск, прокатимся по новому Крымскому мосту. Посмотрим. Очень хотелось бы, конечно", — говорит машинист Юрий Большаков.

На Крымском мосту уже уложены все рельсы, установлены системы мониторинга. Путепровод протестировал двухэтажный состав.

Поезда, следующие в Крым, будут отличаться от других: серо-красные вагоны с названием "Таврия". Даже подстаканники будут особенными — с изображением Крымского моста. Корпус подстаканника изготавливают из меди, затем приваривают ручку и поддон, после этого изделие покрывают никелем и отделывают чернью — уникальная чеканка и ручная работа владимирских мастеров.

Запуск поездов через Крымский мост для всего полуострова не просто долгожданное событие. В честь первого состава будет устроен большой праздник. Уже выбрали музыку, которой будут встречать все поезда — это гимн города-героя "Легендарный Севастополь".