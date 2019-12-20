Скандал с импичментом подарил Трампу новых сторонников и рассорил с друзьями

Борьба американских демократов с Дональдом Трампом, похоже, достигла кульминации. Президент США сам потребовал ускорить процесс своего импичмента. Хозяин Белого дома уверен, что все обвинения в его адрес просто развалятся на слушаниях в Сенате. Но противники Трампа не хотят давать ему шанса одержать над ними верх.

Голосование по импичменту подарило Дональду Трампу новых сторонников и рассорило с некоторыми старыми друзьями. В числе первых — конгрессмен от Нью-Джерси, теперь уже бывший демократ Джефф ван Дрю, сменивший партию, но, по его словам, не изменивший принципам.

- Рональд Рейган однажды сказал: не я ушел из своей партии, это моя партия покинула меня.

- Это правда. Он это сказал.

- И я говорю тоже самое.

- Он был демократом и ушел. И сказал именно эти слова. Это потрясающе.

Фантастикой еще недавно можно было бы назвать и содержание твита, который Трамп метнул в адрес консервативного издания Christianity Today — его главред в редакционной колонке поддержал импичмент.

"Ни один президент не сделал больше для сообщества евангелистов, чем я. Вы ничего не получите от этих демократов на сцене. Я никогда больше не буду читать этот журнал", — написал на своей страничке в Twitter Дональд Трамп.

В общем, Трамп ступил на тонкий лед. Христиане-евангелисты — одни из самых верных его сторонников, четверть всех избирателей. На CNN, конечно, не могут не радоваться такому повороту.

- Это важное предупреждение для президента Трампа, ведь ему необходима поддержка верующих на выборах 2020 года.

Впрочем, нужна эта поддержка и Джо Байдену, уповающего на умеренных демократов. На правах лидера внутрипартийного рейтинга кандидатов в кандидаты на дебатах он занял место в центре сцены. Под софитами помимо Байдена еще шесть человек. Все преодолели 4-процентный барьер. Конгрессмен Тулси Габбард не преодолела. Она всегда выбивалась из общего хора. Выбилась и во время голосования по импичменту — единственная среди демократов воздержалась.

"Различия во взглядах разрывают нашу страну на части. Это разбивает сердце мне и всем патриотически настроенным американцам. Не важно, демократы мы или республиканцы", — объяснила Тулси Габбард, член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.

Не участвовать в травле, по мнению Трампа, могла бы и другая представительница Демократической партии Дебби Дингелл. Муж Дингелл целых 60 лет, то есть 30 сроков, был конгрессменом от того же штата, а когда умер, Трамп устроил ему пышные похороны.

"Дебби Дингелл позвонила мне и сказала: большое вам спасибо, Джон был бы тронут. Он смотрит на нас сверху с небес. Я сказал: хорошо, может быть он смотрит с небес, а может быть он смотрит снизу. Кто знает. Пусть будет с небес", — заявил президент США Дональд Трамп.

Но если поразмыслить, эта шутка за гранью фола, скорее, адресована не семье покойного конгрессмена, а его соратнице по партии Нэнси Пелоси.

"Только потому, что президента смешит тот факт, что он говорит жестокие вещи, не означает, что они и в самом деле смешные. Это совсем не смешно. Счастливых праздников", — ответила Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителе Конгресса США.

Не так быстро, для начала нужно передать дела — беспокоятся в Сенате республиканцы.

"Импичмент был для них настолько важен, что они не могли дождаться начала процесса. Но теперь демократы сидят сложа руки", — указывает Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США.

Кто знает, может демократы хотят воспользоваться лазейкой. Конституция США обязывает Палату представителей передавать проголосованные статьи в Сенат, но не уточняет сроков. Оппоненты хозяина Белого дома могут помечтать о том, как бы дотянуть с импичментом до следующий осени. А там, глядишь, поменяется состав Сената, и у республиканцев в верхней палате уже не будет большинства.

Впрочем, если не выгорит с затяжкой голосования, у демократов всегда есть запасной вариант — российский след. Новая тема для конспирологических построений — письмо, которое отправили из госдепа в Конгресс накануне голосования по антироссийскому законопроекту DASKA. "Санкциями из ада" прозвали его авторы-ястребы. Направлены ограничения против российского суверенного долга, киберсектора, нефтяной и газовой сфер, а также против банков.

Администрация Трампа резко против. Ведь законопроект намеренно составлен так, что сковывает Белый дом по рукам и ногам, буквально принуждая его вводить санкции во что бы то ни стало. Это нарушение американской Конституции.

В обращении к сенаторам изложены и другие аргументы, которые должны ястребов приземлить. Во-первых, санкции не одобрит Европа, что еще больше рассорит ее с Вашингтоном. Во-вторых, ограничения ударят и по глобальным рынкам. В-третьих — по крупному американскому бизнесу, то есть по самим США.