Внедорожник за 16 миллионов в лепешку: блогер разочаровался в премиальной машине

МВД и прокуратура начали проверку после появления ролика, авторы которого устроили казнь внедорожнику премиум-класса, причем сделали это в весьма изощренной и опасной форме — культовый автомобиль подняли на вертолете в небо и сбросили вниз. Последний полет машины стоимостью в миллионы рублей сняли на видео. При этом автомобиль едва не упал на строения, в которых находились люди. Зачем это сделали и к каким трагическим последствиям подобное могло привести?

В это трудно поверить, но все это выглядит как правда — мощный транспортный Ми-8 унес в карельское небо внедорожник за 16 миллионов. С трехсотметровой высоты торжество немецкого автопрома летело по инерции, но камнем — со всей дури грохнулось о землю и превратилось в лепешку. Машина вдребезги — вот и весь ролик блогера Игоря Мороза — весело и без сожалений. Но, чтобы докопаться до истины, если она есть в этой истории, решили побеседовать с блогером, и он назначил встречу. Сначала заявлял, что приедет на такси, но потом Игорь позвонил и сказал, что опаздывает. Идти пешком — это очень похоже на наших русских блогеров. Сначала они разбивают автомобиль, а потом идут пешком. Впрочем, он все же приехал на другой машине, на Maybach, но, как оказалось, это все-таки такси.

Игорь быстро рассказал, что он опытный пранкер и инстаграммер. Парень — юрист по образованию, приехал из Ростова покорять Москву. По его словам, Gelandewagen не мог угробить людей, потому что все было просчитано.

Мы просмотрели видео внимательно — машина упала примерно в 30-50 метрах от строений, в которых находились люди. И, что интересно, летчики (владельцы вертолета) согласились на эту авантюру. Но видео как доказательство — почти трехтонный джип, обреченный стать металлоломом, набрал скорость вертолета и чудом не врезался в дома.

"Все было по нормативам. Безопасность полета тоже соблюдали. Соответствующим образом мы совместили данный заказ со своими работами, которые проводим постоянно", — прокомментировал ситуацию представитель компании "Горные вертолеты" Вдадимир Исаков.

Мы привлекли эксперта и выяснили, что в клипе снимали одну машину, а с вертолета сбросили совсем другую.

"Моя версия такова: был автомобиль на котором он приехал — с ним все в порядке. Дальше с вертолета, скорее всего, упал кузов более низкого класса. Скорее всего он был без мотора или очень древний", — рассказал эксперт авиасалона Антон Демкин.

Как бы то ни было, беды удалось избежать чудом.

"По факту размещения в Сети видеоматериала проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщила ОИиОС Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Альбина Голубева.

В следующий раз блогер пообещал сбросить с самолета Rolls-Royce Cullinan, если после проверки прокуратуры у него еще останется желание это сделать.